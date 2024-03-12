На месте крушения Ил-76 в Ивановской области нашли тела пяти человек — 112

На борту, по некоторым данным, могли находиться 15 человек.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружены тела пяти человек, передает Телеграм-канал 112. Поиски остальных членов экипажа и пассажиров продолжаются.

По неподтвержденным данным, на борту самолета могли находиться 15 человек. Предварительно известно, что причиной крушения Ил-76 стал неисправный двигатель.

Самолет рухнул днем, 12 марта, в Ивановской области. Сообщается, что нештатная ситуация на борту произошла почти сразу после взлета Ил-76.