Россиян массово снимают с авиарейсов в Стамбуле — СМИ

При этом причины отказа в перелете авиакомпания называет довольно странные.
Россияне столкнулись с отменой своих рейсов из турецкого Стамбула в страны Южной Америки. В частности, граждане РФ не могут улететь в Бразилию и Аргентину. Как выяснил «Коммерсантъ», это началось еще в конце февраля. На сегодняшний день проблема коснулась уже 50 наших соотечественников.
При этом Тurkish Airlines, которая и снимает россиян с рейсов, называет довольно странные причины отказа в перелетах. Например, отсутствие багажа, некие запреты, введенные странами Южной Америки в отношении иностранцев, отсутствие обратного билета и другие.
Вам будет интересно
За путевки из разряда All inclusive российским туристам придется выложить немаленькую сумму. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали примерную стоимость отдыха...
06.02.2024 309