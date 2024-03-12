Россиян массово снимают с авиарейсов в Стамбуле — СМИ

При этом причины отказа в перелете авиакомпания называет довольно странные.

Россияне столкнулись с отменой своих рейсов из турецкого Стамбула в страны Южной Америки. В частности, граждане РФ не могут улететь в Бразилию и Аргентину. Как выяснил «Коммерсантъ», это началось еще в конце февраля. На сегодняшний день проблема коснулась уже 50 наших соотечественников.

При этом Тurkish Airlines, которая и снимает россиян с рейсов, называет довольно странные причины отказа в перелетах. Например, отсутствие багажа, некие запреты, введенные странами Южной Америки в отношении иностранцев, отсутствие обратного билета и другие.