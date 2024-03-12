Количество погибших при крушении Ил-76 под Иваново выросло до 16 человек — СМИ

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы.

В ходе поисково-спасательной операции на месте крушения Ил-76 в Ивановской области найдены тела 16 человек. Как утверждает Телеграм-канал 112, на борту самолета могли находиться незарегистрированные пассажиры.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, разбирая обломки потерпевшего крушение самолета.

Напомним, самолет Ил-76 рухнул днем, 12 марта, в Ивановской области. Предварительная причина авиакатастрофы — неисправный двигатель самолета.