Автомобиль насмерть сбил лося на трассе вблизи Коккорево

ДТП с участием дикого животного произошло в ночь на 13 марта вблизи деревни Коккорево Всеволожского района Ленобласти.

По предварительной информации, лось выбежал на проезжую часть прямо перед движущейся машиной. Водитель не успел среагировать. Итог: лось погиб, автомобиль вылетел в кювет.

В настоящий момент последствия аварии ликвидированы. Все обстоятельства ДТП выясняются.