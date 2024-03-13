Автомобиль насмерть сбил лося на трассе вблизи Коккорево

ДТП с участием дикого животного произошло в ночь на 13 марта вблизи деревни Коккорево Всеволожского района Ленобласти.
По предварительной информации, лось выбежал на проезжую часть прямо перед движущейся машиной. Водитель не успел среагировать. Итог: лось погиб, автомобиль вылетел в кювет.
В настоящий момент последствия аварии ликвидированы. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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