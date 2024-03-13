БДСМ-клуб нашли в подвале исторического дома в Петербурге

В подвале исторического дома № 14 в Столярном переулке Адмиралтейского района Санкт-Петербурга сотрудники теплосети нашли БДСМ-клуб. Специалисты пришли туда для ремонта.

БДСМ-студия располагалась в охранной зоне тепловой сети. Стены помещения оформлены в кроваво-красных тонах, в комнатах размещены дыба и клетка.

В коммунальной службе сообщают, что законом запрещено организовывать в охранных зонах теплосетей места для отдыха и детские площадки. В случае поломок может пострадать имущество и здоровье граждан.

Журналисты связались с арендатором и узнали назначение помещения.

Вам будет интересно Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По... 16.12.2020 36357

По его словам, мероприятий в БДСМ-тематике в нем не проводится. Помещение – декорация для фотосессий.