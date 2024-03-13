Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожном переезде в Новогорелово

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла днем 12 марта на железнодорожном переезде в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО, 46-летний мужчина переходил пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и не заметил тепловоз.

Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Мужчина скончался от полученных травм. Проводится проверка.

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