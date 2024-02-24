Парень решил впечатлить девушку и подстроил нападение в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали парня за инсценировку драки перед девушкой на свидании.
24-летний парень хотел произвести впечатление на свою избранницу и решил спасти ее от «злоумышленника», роль которого он попросил сыграть друга из ЧОПа. По задумке, во время прогулки друг должен был напасть на девушку с предметом, похожим на нож.
Видео:
Однако, девушка не оценила представление и после свидания написала заявление в полицию. Правоохранители задержали затейника и завели уголовное дело за разбой. Дело могут переквалифицировать в «угрозу убийством».
Парня отпустили под подписку о невыезде.
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15.02.2024 253