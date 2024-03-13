СБУ взяла на себя ответственность за атаки на нефтезаводы России

Автор: Гузель Галимова
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СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Речь идет о заводах в Рязани, в Кстове Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. В Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров, три человека получили осколочные ранения.

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При этом утверждается, что атаки не хаотичны, а производятся в канве стратегии стратегию, направленной на «уменьшение экономического потенциала РФ».

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