На подлете к нефтеперерабатывающему заводу в Киришах сбит беспилотник

Автор: Гузель Галимова
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На подлете к заводу «КИНЕФ» в Киришском районе Ленобласти средствами поражения мобильной группы был сбит БПЛА самолетного типа.

Об этом утром 13 марта в своем тг-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены.

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