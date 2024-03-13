На подлете к нефтеперерабатывающему заводу в Киришах сбит беспилотник

На подлете к заводу «КИНЕФ» в Киришском районе Ленобласти средствами поражения мобильной группы был сбит БПЛА самолетного типа.

Об этом утром 13 марта в своем тг-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены.

Вам будет интересно Утром над Ленобластью уничтожен беспилотный летательный аппарат Над Ленинградской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщает Минобороны. Как уточнил губернатор Ленобласти, беспилотный аппарат самолетного типа уничтожили в 6.49... 12.03.2024 167

Это уже второй беспилотник с начала недели, который был сбит в окрестностях города Кириши