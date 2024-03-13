В Петербурге можно будет одеждой платить за продукты и ЖКХ

На вокзалах и в пунктах выдачи крупного интернет-магазина установили 23 бокса для приема одежды. В обмен на товары и скидки проект «Не просто вещь» позволяет сдать одежду. Ее направят на переработку или вторичное использование.

За килограмм текстиля вручается 250 экобонусов. Их можно потратить на оплату ЖКХ, покупку продуктов или скидки у партнеров программы.

Контейнеры на вокзалах позволят конвертировать баллы в скидки на услуги РЖД. Два бокса уже стоит на Ладожском и Московском вокзалах, по одному на Балтийском, Витебском и Финляндском.