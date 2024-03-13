Автозапчасти для корейских автомобилей подорожают на 15% — СМИ

Это может произойти до конца 2024 года.

Запчасти для автомобилей Hyundai и Kia могут подорожать в России на 15% до конца этого года, утверждает Mash. Всему виной сложности с логистикой, колебания валют и ростом себестоимости деталей.

Так, воздушные фильтры для автомобилей указанных марок могут подорожать с 950 рублей до 1100, а, например, тормозные колодки до 1150 рублей вместо 1000.