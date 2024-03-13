Врач рассказал, какие изменения в организме могут быть предвестниками онкологии

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал о симптомах, которые стоит расценивать как возможные признаки рака.

В их числе — сильные головные боли, особенно при изменении положения тела. Также настораживать должны увеличенные лимфоузлы под ключицей, затруднённое глотание, одышка при физических нагрузках.

Поводом для визита к врачу станут также резкое похудание без видимых причин, повышенная утомляемость и сонливость.

По словам эксперта, все эти симптомы могут указывать на развитие онкологических заболеваний. При их появлении нужно срочно пройти обследование, приводит рекомендации Мясникова «Царьград».