Врач рассказал, какие изменения в организме могут быть предвестниками онкологии

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал о симптомах, которые стоит расценивать как возможные признаки рака.
В их числе — сильные головные боли, особенно при изменении положения тела. Также настораживать должны увеличенные лимфоузлы под ключицей, затруднённое глотание, одышка при физических нагрузках.
Поводом для визита к врачу станут также резкое похудание без видимых причин, повышенная утомляемость и сонливость.
По словам эксперта, все эти симптомы могут указывать на развитие онкологических заболеваний. При их появлении нужно срочно пройти обследование, приводит рекомендации Мясникова «Царьград».
Вам будет интересно
Как заявил врач, частички мозга не выходят во время мочеиспускания при похмелье. Среди многих бытует мнение, что употребление алкоголя приводит к постепенному...
27.02.2024 177