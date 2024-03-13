В частности, воспользоваться акцией смогут пассажиры с детьми.
Глава РЖД Олег Белозёров объявил о скидках в размере 15% при покупке билетов на поезда дальнего следования. Акцией смогут воспользоваться пассажиры с детьми.
В Год семьи, объявленный Указом Президента, мы запускаем акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет, — передает пресс-служба РЖД.
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12.01.2024 239