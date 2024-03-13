Россияне, взявшие ипотеку под 19%, заплатят банкам четыре стоимости квартиры за весь срок кредита — эксперт

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Переплата при нынешних ипотечных условиях составит 400%, заявил экономист Иванкина.

По словам экономиста Елены Иванкиной, россияне, взявшие ипотечный кредит под 16-19% годовых, столкнутся с колоссальной переплатой за 20 лет. Об этом эксперт заявила порталу Capital Sport.

Из-за высокого уровня ключевой ставки и ставок по займам на недвижимость, заёмщики фактически вернут банку четыре стоимости своей квартиры, но только в виде процентов. Это 400% от первоначальной суммы кредита.

Такие условия эксперт называет крайне невыгодными для граждан. По словам экономиста, рынок ипотеки в России сейчас находится в состоянии глубокого кризиса.

Вам будет интересно
Россияне, взявшие ипотеку под 19%, заплатят банкам четыре стоимости квартиры за весь срок кредита - эксперт переплата, кредит, ипотека
В России предложили запустить молодежную ипотеку под 3%
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщают «Известия» со ссылкой на группу компаний «А101», которая выступила с инициативой. По...
11.03.2024 128
Автор