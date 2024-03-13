«Отряд самоубийц»: петербургское МЧС пошутило над рыбаками, выходящими на водоемы весной

Оригинальная публикация, посвященная бесстрашным рыбакам, появилась в соцсетях спасателей.

В Телеграм-канале петербургского МЧС появился оригинальный пост, посвященный рыбакам, игнорирующим правила безопасности.

На иллюстрации уместился постер к известному фильму по мотивам комиксов «Отряд самоубийц» и фотография рыбачащих любителей активного отдыха.

МЧС Петербурга напоминает: Выход на лед опасен для жизни, — сопроводили картинку предупреждением спасатели.