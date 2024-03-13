«Отряд самоубийц»: петербургское МЧС пошутило над рыбаками, выходящими на водоемы весной

Оригинальная публикация, посвященная бесстрашным рыбакам, появилась в соцсетях спасателей.
В Телеграм-канале петербургского МЧС появился оригинальный пост, посвященный рыбакам, игнорирующим правила безопасности.
На иллюстрации уместился постер к известному фильму по мотивам комиксов «Отряд самоубийц» и фотография рыбачащих любителей активного отдыха.
МЧС Петербурга напоминает: Выход на лед опасен для жизни, — сопроводили картинку предупреждением спасатели.
Вам будет интересно
Любители активного отдыха оказались в 20 метрах от берега. В ледяной ловушке оказались 15 рыбаков в акватории Финского залива 12 марта....
12.03.2024 81