«Отряд самоубийц»: петербургское МЧС пошутило над рыбаками, выходящими на водоемы весной

Автор: Анастасия Щербакова
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Оригинальная публикация, посвященная бесстрашным рыбакам, появилась в соцсетях спасателей.

В Телеграм-канале петербургского МЧС появился оригинальный пост, посвященный рыбакам, игнорирующим правила безопасности.

На иллюстрации уместился постер к известному фильму по мотивам комиксов «Отряд самоубийц» и фотография рыбачащих любителей активного отдыха.

МЧС Петербурга напоминает: Выход на лед опасен для жизни, — сопроводили картинку предупреждением спасатели. 
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Фото: МЧС Санкт-Петербурга/ Телеграм
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