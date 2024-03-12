В Финском заливе спасли 15 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине

Любители активного отдыха оказались в 20 метрах от берега.

В ледяной ловушке оказались 15 рыбаков в акватории Финского залива 12 марта. На выручку попавшим в беду людям выезжали спасатели.

На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна от берега. Спасатели поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью катера на воздушной подушке доставили людей к берегу, — передает петербургское МЧС.