25 тысяч газопроводов к участкам ленинградцев построили в регионе

Юбилейным стал дом многодетной семьи Сергея и Любови Корнейчук из поселка Мшинская Лужского района.

«Ленинградская область исполняет президентскую программу догазификации. По ней построено уже больше 25 тысяч газопроводов к участкам жителей. Юбилейным стал дом многодетной семьи Сергея и Любови Корнейчук из поселка Мшинская Лужского района. Они воспитывают пятерых детей: четырех дочек и сына», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

Всего в Ленобласти подано более 33750 заявок на догазификацию, переведено в договоры более 32480 из них, сети доведены более чем до 23610 участков с домами жителей. Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.