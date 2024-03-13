Стали известны победители первого этапа конкурса для СОНКО на гранты губернатора Ленобласти

Комитет общественных коммуникаций подвел итоги конкурса: 60 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций стали победителями.

«Сейчас хорошее время, чтобы находить единомышленников и своим трудом, знаниями, энергией менять к лучшему жизнь в городах и поселках. В Ленинградской области ежегодно увеличивается финансовая поддержка социальных проектов НКО. Растет конкуренция, а значит, и качество проектов. Побеждают самые реальные, проработанные, где сложилась команда и есть понимание ответственности», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

На первый конкурсный отбор было подано рекордное для Ленинградской области количество заявок — 172, до защиты допущено 156 проектов. Общий объём средств, распределяемых на первом конкурсе, составил 109 млн рублей. Самые высокие проходные баллы — в направлении «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», поддержку на сумму 17,6 млн получат 7 проектов. Результаты можно посмотреть по ссылке.

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