Ленинградская область оказывается льготную финансовую поддержку предпринимателям

За 2023 год бизнесмены региона получили более 500 млн рублей в виде государственных микрозаймов.
Льготный заем центра «Мой бизнес» помог начинающему предпринимателю из Всеволожского района развить свое дело. Шеф-кондитер с опытом работы более 10 лет решила открыть собственную кондитерскую с цехом по изготовлению десертов и тортов на заказ для продажи клиентам на территории области и Петербурга. В рамках программы «Старт» центром «Мой Бизнес» предпринимателю был одобрен и выдан льготный микрозаем на сумму 338 тысяч рублей. Полученные средства будут направлены на покупку специализированного пекарского оборудования, разработку интернет-сайта, обустройство, ремонт пекарни.
Более подробная информация о государственных мерах поддержки бизнеса размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.
Напомним, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.
Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.