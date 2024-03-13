Россиян хотят оповещать о чрезвычайных ситуациях через трубки домофонов

С такой идеей выступил глава МЧС.

Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил оборудовать домофоны в жилых домах возможностью оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предупреждать жителей об опасности, считает министр.

Нам нужно, чтобы люди получали информацию об угрозе ЧС и других опасностях быстро, по нашей команде. С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным, — цитирует министра РИА Новости.