В России могут сдвинуть возраст молодежи до 38 лет

Об этом заявил глава ВЦИОМ.

По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, в ближайшие 10 лет в России могут повысить возраст, до которого граждане будут считаться молодыми. А именно — до 38 лет.

Лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть года на три, повысить верхнюю планку, — цитирует Федорова ТАСС.

Это позволит, как заявил глава ВЦИОМ, расширить охват госпрограмм поддержки и вовлечь в них большее число россиян старше 30, отметил эксперт.

Для чего эта планка поднимается? Не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. <…> Если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит, оно должно иметь достаточно средств на реализацию всех обещаний, — добавил он.