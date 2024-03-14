В лесах Ленобласти начинают токовать тетерева — видео

Во Всеволожском районе Ленобласти уже начали токовать тетерева, сообщил биолог Павел Глазков.

Птицы уже с самого утра начинают собираться на месте своих будущих брачных боев – токовище. Они буду бороться за право продолжить свой род.

Видео: Павел Глазков

Пока самцы только присматриваются друг к другу, настоящие бои начнутся примерно через месяц. Самые активные – скорее всего, взрослые и опытные – уже начинают первые тренировки, рассказал биолог.