В лесах Ленобласти начинают токовать тетерева — видео

Во Всеволожском районе Ленобласти уже начали токовать тетерева, сообщил биолог Павел Глазков.
Птицы уже с самого утра начинают собираться на месте своих будущих брачных боев – токовище. Они буду бороться за право продолжить свой род.
Видео: Павел Глазков
Пока самцы только присматриваются друг к другу, настоящие бои начнутся примерно через месяц. Самые активные – скорее всего, взрослые и опытные – уже начинают первые тренировки, рассказал биолог.
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