В Петербурге задержали подростка-сисадмина телефонных мошенников с Украины – видео

Автор: Сергей Агутин
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По данным правоохранителей, 16-летний подросток оказывал техническую поддержку мошенническим колл-центрам, инструкции и указания получал от кураторов с территории Украины.

Подозреваемый нашел вакансию в даркнете. За работу полагалась ежемесячная оплата в криптовалюте. От кандидата требовались технические навыки для поддержания работы оборудования, обеспечивающего подмену номеров при звонках из украинских колл-центров абонентам в России.

Мошенники звонили с территории соседнего государства, потерпевшие видели на экранах мобильных телефонов номера российских операторов. Подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, получил оборудование через курьерскую службу: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт и ноутбук с ПО для звонков через интернет.

Для конспирации подросток переезжал каждую неделю и ежедневно менял сим-карты. Правоохранители вышли на след двух сообщников задержанного, которые работали системными администраторами на схожих условиях. Старший из них каждую неделю получал из Москвы более 3 тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками.

Видео предоставлено УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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21.05.2022 15261
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