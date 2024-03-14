Минтранс: начато строительство высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург»

Об этом объявил глава ведомства 14 марта.

Как заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев, 14 марта начинается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Участие в церемонии старта строительства высокоскоростной ж/д магистрали по видеосвязи принял и президент России Владимир Путин.

Теперь мы и в финансовом, и в экономическом смысле, в технологическом, мы действительно созрели для того, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать. Давайте начнем работу, — объявил глава государства.

Как указано на сайте «РЖД», строительство ВСМ «Москва — Петербург» заложено в транспортную стратегию страны до 2030 года «с прогнозом на период до 2035 года». В зоне влияния магистрали проживает более 30 миллиона человек человек, что составляет 20% населения страны.