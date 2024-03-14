Вылет самолета из Петербурга задержали из-за панической атаки пассажирки

Вылет самолета из России в Азербайджан задержали почти на час из-за панической атаки 34-летней пассажирки 14 марта.
Одна из находившихся на борту женщин почувствовала недомогание. Вместе с ней в Баку летел маленький ребенок, сообщает «Фонтанка».
«Когда завершилась посадка в самолет, девушка, которая летела тоже на этом рейсе, начала задыхаться. Все это сопровождалось ужасными криками ее ребенка», – рассказал собеседник издания
Пассажирку доставили в медпункт. На момент подготовки публикации она чувствовала себя хорошо.
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06.05.2023 1513