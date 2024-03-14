«АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Vesta расширенной комплектации

К августу концерн намерен начать оборудовать автомобили системой контроля устойчивости.

«АвтоВАЗ» объявил о планах оборудовать автомобили Lada Vesta системой ESP (контроль устойчивости). Машины с дополнительным функционалом начнут поставлять в августе. Об этом сообщил директор продуктовых программ и проектов концерна Олег Груненков.

При этом «АвтоВАЗ» намеревался оснастить машины ESP еще в первой половине 2024 года. Разработкой систем сейчас занимается компания «Итэлма».