«АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Vesta расширенной комплектации

Автор: Анастасия Щербакова
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К августу концерн намерен начать оборудовать автомобили системой контроля устойчивости.

«АвтоВАЗ» объявил о планах оборудовать автомобили Lada Vesta системой ESP (контроль устойчивости). Машины с дополнительным функционалом начнут поставлять в августе. Об этом сообщил директор продуктовых программ и проектов концерна Олег Груненков.

При этом «АвтоВАЗ» намеревался оснастить машины ESP еще в первой половине 2024 года. Разработкой систем сейчас занимается компания «Итэлма».

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07.03.2024 167
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