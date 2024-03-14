«Все вместе – с теми, кто придет на избирательные участки, мы определим судьбу России», — с этих слов начал свое обращение глава Ленобласти

«Друзья! Ленинградцы! Все вместе – с теми, кто придет на избирательные участки, мы определим судьбу России. Не может быть равнодушия и безразличия к нашей великой Родине. Говорю это с уважением к мнению каждого, кто будет не пассивным наблюдателем, а действующим лицом. Идти на выборы — значит, несмотря на сложности или противоречия, — всегда выбирать главное — свою страну — Россию!», — говорит Александра Дрозденко.

Напомним, что выборы президента РФ в 2024 году будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвиженец). Новый глава государства будет управлять Россией шесть лет, до 2030 года. Подготовка к голосованию уже активно ведется. В Ленобласти создан штаб, будет работать 1 000 постоянных избирательных участков.