В выборгском Дворце Культуры 18 марта в 18:30 состоится бесплатный концерт, который посвящён 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Продолжительность мероприятия — один час 45 минут. Организаторы отмечают, что вход бесплатный, но по пригласительным билетам, которые выдают в кассе Дворца Культуры. Лучше предварительно позвонить, чтобы уточнить информацию об их наличии.

Концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества РФ Ансамбля «Вереск» рассчитана как на женщин, так и на мужчин, а также детей в возрасте от 12 лет.

Максимальное количество гостей — 450 человек. Поэтому лучше поторопиться с пригласительными билетами. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет присутствовать, будет доступна трансляция мероприятия.