Ленинградская область присоединилась к форуму-концерту «Единство народа»

Ленинградцы с активной жизненной позицией собрались сегодня, 12 марта, в Луге, чтобы присоединиться к форуму, который проходит во всех субъектах России.

«Форум-концерт в Луге, также как новые стройки, национальные проекты, поддержка наших ребят на фронте и суверенитета России — наш ответ всем, кто пытается отменить нашу культуру, семью и традиции. Задача власти на ближайшие 5 лет — это повышение качества жизни. Это непросто. Для этого нужно работать, работать и еще раз работать», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Среди пунктов, которые повысят качество жизни ленинградцев, Александр Юрьевич назвал: повышение пенсий, заработных плат, современное ЖКХ и справедливая квартирная плата, качественный общественный транспорт. Также глава 47 региона поблагодарил всех, кто сражается в зоне СВО и кто оказывает активную помощь бойцам и новым гражданам России.

Патриотический Форум-концерт «Единство народа» проводится 12 марта в каждом субъекте Российской Федерации.