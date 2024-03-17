Прощёное воскресенье: традиции и обычаи праздника

В 2024 году Прощёное воскресенье в России выпадает на 17 марта. На протяжении всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли обидеть словом или делом. Какие ещё традиции есть у торжества, рассказываем ниже.

Церковь в Прощёное воскресенье отмечает «Воспоминание Адамова изгнания», которое воспринимается как самое драматичное событие священных хроник. В Библии говориться, что первые люди, не подчинившись воле Бога, вкусили запретный плод. За это их изгнали их Эдема. Вероучение гласит, что именно тогда человек стал смертным. Его могла подкосить хворь. А сам он оказался в положении, когда был вынужден «добывать хлеб свой в поте лица». Таким его сделали последствия первородного греха, передающегося следующим поколениям.

Для самих верующих Прощёное воскресенье — особенный день. В светлое время суток, после литургии, священнослужитель изменяет облачение с белого на траурное чёрное. Меняются жертвенник и покрывала в алтаре на престол, а также алтарная завеса. По правилам вечерняя служба проходит при погашенном свете.

После неё совершается особое церковное действо — чин прощения. Верующие подходят сперва к священнослужителю. Затем — друг к другу со словами: «Прости меня!». Ответ таков: «Бог простит, и меня прости!».

Подобным способом можно примиряться не только во время службы в храме. На протяжение целого дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники рекомендуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.

Кроме церковных, имеются ещё и народные обычаи. Прощёное воскресенье — завершающий день Масленицы перед Великим постом. Считается, что её нужно как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Так как после этого на полных семь недель запрещается вкушать не только скоромную пищу, но и затевать различные увеселения.

По этой причине в старину этот день был одним из самых весёлых. В Прощёное воскресенье организовывали масштабные гуляния, соревнованиях в кулачных боях. А в завершении праздника сжигали пугало Масленицы.