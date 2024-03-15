Глава Леноблизбиркома проверил работу избирательного участка № 983

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский во время посещения избирательного участка № 983 оценил активность населения на выборах.

«Все участки, которые были запланированы к открытию, у нас работают. Но пять участков будут работать только один день – 17 марта, потому что там голосование в больницах и небольшое количество людей», – рассказал Михаил Лебединский

Глава Леноблизбиркома отметил, что эти избиратели смогут проголосовать разом за один день.

«Хоть с погодой и не повезло, но очень повезло с активным населением – каждый голосует и это не скрыть. Если люди идут, то они идут. Мы считает, что это правильно и каждый должен реализовать свое конституционное право», – подчеркнул Михаил Лебединский

В Ленинградской области открылись 1012 избирательных участков. С 15 по 17 марта в них можно проголосовать на выборах президента России. Узнать свой избирательный участок можно на Госуслугах, портале ЦИК и по бесплатному телефону 8 800 200-00-20.