Иностранца задержали за развращение девочек в Гатчинском районе

В полицию Гатчинского района 13 марта обратилась 51-летняя женщина. Неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери на автобусной остановке в Коммунаре.

В тот же день в поселке Вырица задержали предполагаемого преступника. Им оказался 49-летний гражданин Армении, не состоящий на миграционном учете и нигде не работающий.

Установлено, что иностранец причастен к еще одному преступлению. В период с 8 по 12 марта на перекрестке в поселке Сусанино он совершал развратные действия в отношении другой 15-летней девочки.