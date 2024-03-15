Александр Дрозденко осмотрел новый детский сад от группы «Ленстройтрест» в Янино-1

Дошкольное образовательное учреждение построено инвестором по областной программе «Социальные объекты в обмен на налоги»

«Совсем недавно в Янино-1 работала одна школа и несколько детских садов. За последние три года открыли школу на 850 мест, четыре детских сада и начали строительство еще четырех образовательных учреждений для почти двух тысяч детей. Именно такие темпы и должны быть в развивающемся районе. Радует, что застройщики ответственно подходят к созданию среды и проектированию архитектуры новых учреждений», — отметил Губернатор Ленинградской области.

Новый детский сад «Ягненок» от группы «Ленстройтрест», в 2025 году компания планирует построить еще один детский садик. Также по соглашениям с Правительством региона строительство двух детских садов и двух школ в Янино-1 продолжают группы «ПИК» и «КВС».

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.