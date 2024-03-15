Вылитая в урну с бюллетенями зеленка может обернуться для девушки колонией

Странный перформанс на одном из избирательных участков Москвы устроила местная жительница.

В Москве задержали девушку, которая вылила пузырек зеленки в урну с бюллетенями на избирательном участке. Сразу после местная жительница пыталась сфотографировать пакость.

Как передает Shot, в отношении девушки уже возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Задержанной грозит до пяти лет колонии.