Вылитая в урну с бюллетенями зеленка может обернуться для девушки колонией

Странный перформанс на одном из избирательных участков Москвы устроила местная жительница.
В Москве задержали девушку, которая вылила пузырек зеленки в урну с бюллетенями на избирательном участке. Сразу после местная жительница пыталась сфотографировать пакость.
Как передает Shot, в отношении девушки уже возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Задержанной грозит до пяти лет колонии.
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