Игорь Петров проголосовал на выборах президента в Ленобласти

Первый вице-губернатор Ленинградской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Игорь Петров проголосовал на выборах президента России.
Он пришел на УИК № 130 в здании администрации Юкковского сельского поселения.
«Очень важно и отрадно, что первые лица 47 региона подают пример активной гражданской позиции для жителей», – отмечается в публикации МО «Юкковское сельское поселение» во «ВКонтакте».
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