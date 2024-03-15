Игорь Петров проголосовал на выборах президента в Ленобласти

Первый вице-губернатор Ленинградской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Игорь Петров проголосовал на выборах президента России.

Он пришел на УИК № 130 в здании администрации Юкковского сельского поселения.

«Очень важно и отрадно, что первые лица 47 региона подают пример активной гражданской позиции для жителей», – отмечается в публикации МО «Юкковское сельское поселение» во «ВКонтакте».