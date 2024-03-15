Время не щадит никого : в Сети появилось фото сильно постаревшего Джеки Чана

Звезду боевиков 90-х теперь не узнать.

Поклонники сильно обеспокоены состоянием актера Джеки Чана. На снимке, который уже завирусился в интернете, звезду боевиков 90-х почти не узнать. Голливудская звезда изрядно постарел, осунувшись и поседев.

«Грустно и тяжело смотреть, как стареют легенды нашего детства», «Для меня он всегда будет молодым», «Как же быстро летит время», — с сожалением отмечают поклонники Джеки Чана в Сети.

Впрочем, всеми любимому актеру можно сделать и скидку. В этом году Джеки Чану исполняется уже 70 лет.