Время не щадит никого : в Сети появилось фото сильно постаревшего Джеки Чана

Звезду боевиков 90-х теперь не узнать.
Поклонники сильно обеспокоены состоянием актера Джеки Чана. На снимке, который уже завирусился в интернете, звезду боевиков 90-х почти не узнать. Голливудская звезда изрядно постарел, осунувшись и поседев.
«Грустно и тяжело смотреть, как стареют легенды нашего детства», «Для меня он всегда будет молодым», «Как же быстро летит время», — с сожалением отмечают поклонники Джеки Чана в Сети.
Впрочем, всеми любимому актеру можно сделать и скидку. В этом году Джеки Чану исполняется уже 70 лет.
Вам будет интересно
Артиста убрали из каста сериала "Белый Лотос". Сербский актер Милош Бикович, получивший гражданство РФ, остался без роли в сериале "Белый Лотос",...
03.02.2024 225