Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16%

Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
Явка на избирательные участки Ленинградской области к 15:15 часам уже составила 19,16%. Отдать свой голос на выборах президента России пришли 274 тысячи 506 человек.
Такие данные 15 марта приводит Избирательная комиссия Ленинградской области.
Фото: Избирательная комиссия ЛО/ ВКонтакте
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