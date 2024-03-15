Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16%

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Явка на избирательные участки Ленинградской области к 15:15 часам уже составила 19,16%. Отдать свой голос на выборах президента России пришли 274 тысячи 506 человек.

Такие данные 15 марта приводит Избирательная комиссия Ленинградской области.

Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16% явка, Ленобласть, Избирательная комиссия, выборы
Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16% явка, Ленобласть, Избирательная комиссия, выборы
Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16% явка, Ленобласть, Избирательная комиссия, выборы
Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16% явка, Ленобласть, Избирательная комиссия, выборы
Фото: Избирательная комиссия ЛО/ ВКонтакте
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Явка на избирательные участки Ленобласти уже составила 19,16% явка, Ленобласть, Избирательная комиссия, выборы
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