В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для ВСМ «Москва -Петербург» — фото

В компании представили первые концепты высокоскоростных составов.
В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург». Первые концепты выглядят очень футуристично.
В компании сообщили, что разгоняться новые поезда смогут до 400 километров в час, а крейсерская скорость будет составлять 360 км/ч.
Сборка составов запланирована на 2026 год.
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