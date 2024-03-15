В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для ВСМ «Москва -Петербург» — фото

В компании представили первые концепты высокоскоростных составов.

В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург». Первые концепты выглядят очень футуристично.

В компании сообщили, что разгоняться новые поезда смогут до 400 километров в час, а крейсерская скорость будет составлять 360 км/ч.

Сборка составов запланирована на 2026 год.