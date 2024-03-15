В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для ВСМ «Москва -Петербург» — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В компании представили первые концепты высокоскоростных составов.

В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург». Первые концепты выглядят очень футуристично.

В компании сообщили, что разгоняться новые поезда смогут до 400 километров в час, а крейсерская скорость будет составлять 360 км/ч.

Сборка составов запланирована на 2026 год.

 

Screenshot_11
Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»
Вам будет интересно
В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для ВСМ "Москва -Петербург" - фото РЖД, поезд, ВСМ "Москва -Петербург"
Минтранс: начато строительство высокоскоростной магистрали "Москва — Петербург"
Об этом объявил глава ведомства 14 марта. Как заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев, 14 марта начинается строительство высокоскоростной...
14.03.2024 96
Автор