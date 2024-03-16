Убийце ученого, разработавшего «Спутник V», вынесли приговор

Автор: Анастасия Щербакова
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Ближайшие 14 лет осужденный проведет в колонии.

В Москве вынесли приговор Алексею Змановскому, обвиняемому в убийстве разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова. Как передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии особого режима и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Также Змановскому вменяют статью УК РФ  «Кража».

Отметим, Андрей Ботиков являлся старшим научным сотрудником Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и принимал участие в создании вакцины коронавируса «Спутник V».

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16.03.2024 14
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