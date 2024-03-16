В отношении 22-летней петербурженки, метнувшей зажигательную смесь в избирательный участок, завели уголовное дело

Девушке вменяют статью УК РФ о воспрепятствованию осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий.

Следственный комитет по Петербургу завел уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Девушка 15 марта пришла к одному из избирательных участков в Московском районе города с коктейлем Молотова, метнула его в информационную табличку и попыталась скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий), в отношении 22-летней женщины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, — передает ведомство.