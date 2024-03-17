В Кудрово член комиссии УИК реанимировал избирателя с остановившемся сердцем

Член комиссии УИК в Кудрово Александр Качалкин реанимировал мужчину с остановившемся сердцем.
Александр Качалкин возвращался на избирательный участок после обеденного перерыва, когда услышал крики о помощи. Мужчине стало плохо, у него уже не прощупывался пульс. Александр сделал непрямой массаж сердца, через минуту его удалось запустить, и мужчина пришел в себя.
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