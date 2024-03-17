Третий день президентских выборов начался в Ленобласти

В Ленинградской области стартовал третий — финальный — день голосования на выборах президента РФ.

Всего на территории области работает 1012 избирательных участков, оборудованных всем необходимым для осуществления выборного процесса. Для избирателей участки сегодня открыты до 20:00. С собой необходимо взять паспорт.

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По состоянию на 20.00 16 марта явка в регионе составила 60,43%. По данным Леноблизбиркома, по итогам двух дней голосования свой выбор сделали более 867 тысяч избирателей.

Напомним, россияне сегодня, 17 марта, выберут главу государства на предстоящие шесть лет.