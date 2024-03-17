Явка на президентских выборах в Ленобласти превысила 61%

В воскресенье, 17 марта, в России проходит последний день голосования на выборах президента России.

По данным на 10.00, явка в Ленобласти составила 61,64%, проголосовали 885 664 человека. Об этом сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

К слову, глава Леноблизбиркома проголосовал 17 марта на избирательном участке №396 в Гатчине, здесь находится его родная школа.

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Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования на 09:45 составляет 61,37%, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.