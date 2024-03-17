Понедельник в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В понедельник, 18 марта, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°С, на севере местами -7…-12°С, днем 0…+5°С.
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