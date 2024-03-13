«Фобос»: апрельская погода придет в Россию раньше, чем закончится март

Под влиянием циклонов апрельская погода придет в Россию раньше, чем закончится март. Об этом заявили специалисты центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозам, потепление начнется уже в ближайшие дни. Так, в Петербурге 13 марта столбики термометров днем покажут +6 градусов, а ночью — ноль. Прогнозируются дожди, которые усилятся 14 марта, при этом температура поднимется до +7 градусов.

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Синоптики ожидают, что потепление затянется и достигнет своего пик к концу текущей недели.