Депутат Сергей Яхнюк вместе с супругой проголосовали в поселке Плодовое

В третий день президентских выборов депутат Госдумы Сергей Яхнюк принял участие в выборах президента РФ на избирательном участке №768 поселка Плодовое Приозерского района.

«С утра вместе с супругой проголосовал за будущее на участке в Плодовом — в родном посёлке, где прописан и живу. За порядком бдительно следят наблюдатели и сотрудники ОВД», – рассказал Сергей Яхнюк.

Депутат отметил высокую явку на выборах и прекрасную организацию всего процесса и слаженную работу УИК.