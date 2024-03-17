Депутат Сергей Яхнюк вместе с супругой проголосовали в поселке Плодовое

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В третий день президентских выборов депутат Госдумы Сергей Яхнюк принял участие в выборах президента РФ на избирательном участке №768 поселка Плодовое Приозерского района.

81061
Фото: online47

«С утра вместе с супругой проголосовал за будущее на участке в Плодовом — в родном посёлке, где прописан и живу. За порядком бдительно следят наблюдатели и сотрудники ОВД», – рассказал Сергей Яхнюк.

Депутат отметил высокую явку на выборах и прекрасную организацию всего процесса и слаженную работу УИК.

Вам будет интересно
Депутат Сергей Яхнюк вместе с супругой проголосовали в поселке Плодовое Яхнюк, Президентские выборы, Ленобласть, выборы
Явка на президентских выборах в Ленобласти превысила 61%
В воскресенье, 17 марта, в России проходит последний день голосования на выборах президента России. По данным на 10.00, явка в Ленобласти...
17.03.2024 31
Автор