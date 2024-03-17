Певица Любовь Успенская получила российское гражданство, сообщает ТАСС.

«Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. <…> И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <…> Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала она.

Успенская родилась в Киеве 24 февраля 1954 года. У певицы есть гражданство США, она прожила там более 20 лет. В Россию певица приехала в 1993 году.