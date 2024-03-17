Стали известны предварительные результаты выборов президента России

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом 87,86% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов он набрал 3,86%. Владислав Даванков («Новые люди») набрал 3,76%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,97%.

Центральная избирательная комиссия к 21:09 по московскому времени обработала 26,07% протоколов.

Вам будет интересно В Петербурге хотят расширить список льготников для бесплатного проезда Правительство Петербурга подготовило два проекта, которые увеличивают число категорий населения, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Оба документа опубликованы... 13.03.2024 129

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.

Явка на 18:00 по всей России составила 74,22%, сообщает Памфилова.