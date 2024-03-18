Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День воссоединения Крыма с Россией

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, в состав России вошли Республика Крым и город Севастополь. В связи с этим губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям региона.
«Прошедшие годы стали для крымчан и севастопольцев временем созидания, временем добрых перемен. Но самое главное ― они дали жителям полуострова много верных и надёжных друзей», — отметил губернатор.
Он добавил, что между Ленинградской областью и Республикой Крым давно сложились по-настоящему близкие, товарищеские отношения.
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15.03.2024 172
«В этот торжественный день от лица ленинградцев хотел бы адресовать самые сердечные пожелания мира, счастья и благополучия всем жителям Республики Крым. Пусть и дальше в большой сплочённой российской семье процветает, уверенно движется вперёд в своём развитии крымская земля», — заключил Дрозденко.