Известны окончательные результаты выборов президента России

ЦИК обработал 100% протоколов избирательных комиссий.

По итогам обработки 100% протоколов, на выборах президента России побеждает Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей, передает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

На втором месте президентской гонки — Николай Харитонов (4,32% голосов), следом за ним расположился Владислав Даванков (3,83%), а на четвертом месте — Леонид Слуцкий (3,2%).