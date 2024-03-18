Известны окончательные результаты выборов президента России

Автор: Анастасия Щербакова
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ЦИК обработал 100% протоколов избирательных комиссий. 

По итогам обработки 100% протоколов, на выборах президента России побеждает Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей, передает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

На втором месте президентской гонки — Николай Харитонов (4,32% голосов), следом за ним расположился Владислав Даванков (3,83%), а на четвертом месте — Леонид Слуцкий (3,2%).

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18.03.2024 55
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